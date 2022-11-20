«Ад на земле»: Вучич предрек обострение обстановки в Косово и Метохии Вучич опасается «ада на земле» в Косово из-за действий Приштины

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич ожидает, что власти Косово не станут отменять решения о штрафах за сербские номера, вследствие чего произойдет резкое обострение ситуации в Косово и Метохии после 21 ноября из-за спорных мер Приштины. В эфире TV Prva он напомнил, что в понедельник состоятся переговоры властей Сербии и Косово в Брюсселе, участие в которых примет сам сербский глава и премьер-министр непризнанной республики Альбин Курти.

Если бы хотел отложить решение, отложил бы его раньше. Думаю, идея в том, чтобы ему была дана возможность отложить якобы верное решение. Но Курти показал, что не хочет сербов в Косово и Метохии, — заявил Вучич.

По словам Вучича, если власти Косово начнут силой проводить спорные меры, обострение обстановки на севере непризнанной республики будет неизбежно. Президент опасается, что в случае столкновений между Белградом и Приштиной начнется настоящее «пекло». Вучич пообещал, что Сербия поддержит граждан, проживающих на севере Косова и Метохии в случае двустороннего вооруженного конфликта.

Косовской полиции нечего делать на севере Косово и Метохии, у нас тогда будет пекло (ад. — NEWS.ru) на земле... Сербия в этом случае будет со своим народом, а сербы — защищать свои очаги, — отметил сербский лидер, напомнив, что Белград сделал все, чтобы сохранить мир в регионе.

10 сентября Вучич на заседании Совета национальной безопасности отметил, что власти Косово, несмотря на соглашения с руководством Сербии, под эгидой ЕС в Брюсселе возводят базы спецназа МВД на населенном сербами севере края. По его словам, уже построены несколько военных объектов в селах Бистрица и Кошутово, а в районе Баньи опорный пункт строится сейчас.

9 сентября сербский лидер заявил, что признания Косово не будет. До этого зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар посоветовал сербам забыть, что Косово — это Сербия. Согласно выводам дипломата, Косово и Сербия — «это Европа».