Ад Миддлтон и Уильяма, занятой Карл III: новости о королевской семье 8 мая

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон

Близкая подруга Кейт Миддлтон и принца Уильяма сообщила, что пара переживает настоящий ад из-за онкологии принцессы, а Карл III был настолько занят, что не смог увидеться с принцем Гарри. Какие последние новости о королевской британской семье сегодня?

Почему Карл III не увиделся с Гарри

Принц Гарри прибыл в Лондон, чтобы выступить на мероприятии, приуроченном к 10-летию Игр непобежденных. При этом его супруга Меган Маркл на торжественную церемонию не приехала. Как отметил биограф Том Куинн, Кейт Миддлтон и принц Уильям положительно отреагировали на отсутствие Маркл на мероприятии и «вздохнули с облегчением».

По словам эксперта, принцесса Уэльская считает, что общение с Гарри из-за этого будет менее неловким. Принц Уильям при этом «ненавидит одну мысль о том», что ему придется разговаривать с братом.

«Уильям ненавидит одну мысль о том, что ему снова нужно будет встретиться с Гарри. Кейт воспринимает это по-другому. Она считает, что общение с Гарри будет менее неловким, если рядом не появится Меган», — заявил Куинн.

The Mirror сообщило, что король Великобритании Карл III не захотел встречаться с принцем Гарри. Близкий друг королевской семьи Хьюго Викерс отметил, что отказ монарха связан с его нежеланием видеться с сыном. По его словам, если бы Карл III хотел этой встречи, он бы нашел время.

«Если бы король захотел увидеть Гарри, он бы очень легко нашел время. Вы не можете быть так заняты, чтобы не увидеть своего сына», — пояснил Викерс.

Источники из королевской семьи также подтвердили, что Гарри и Карл III не смогли встретиться. Они подчеркнули, что это связано с тем, что король был слишком занят и у него не нашлось времени, чтобы повидаться с сыном.

«К сожалению, это будет невозможно из-за полной программы Его Величества. Герцог, конечно, понимает дневник обязательств своего отца и различные другие приоритеты», — сказали в Букингемском дворце.

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press Карл III

Встретится ли Миддлтон с Гарри

Принцесса Уэльская встретится с герцогом Сассекским только при одном условии, пишет The Mirror. Журналисты напомнили, что Миддлтон и принц долгое время были очень близкими друзьями, и в своих мемуарах Гарри высоко отзывался о ней, называя ее «сестрой, которой у него никогда не было и которую он всегда хотел».

Главный редактор журнала Majesty Magazine Ингрид Сьюард считает, что «крайне маловероятно», что Уильям захочет увидеть своего брата в этот напряженный период. Тем не менее принц Уэльский может закрыть глаза на визит Гарри на фоне болезни супруги.

Ингрид добавила, что, если просьба о встрече с Гарри поступит «сверху», Кейт, скорее всего, согласится на воссоединение со своим некогда близким другом.

«Если король попросит, она сделает это, но Чарльз, будучи чувствительной и понимающей душой, вряд ли станет просить о такой услуге у своей обожаемой невестки. Время должно быть подходящее, а оно неправильное, по крайней мере сейчас», — сказала эксперт.

Что известно об отношениях Миддлтон и Уильяма

Близкий друг королевской пары дизайнер детской одежды Амайя Арриет говорит, что супруги «переживают ад» с тех пор, как у принцессы диагностировали рак. В беседе с The Telegraph стилист сказала, что у нее буквально разбито сердце.

«Сейчас у меня разбито сердце. Я думаю, они переживают ад. <...> Надеюсь, они вернутся. Это действительно личное», — сказала Арриет.

Почему в Британии не поздравили сына Гарри

Представители королевской семьи не поздравили с днем рождения сына принца Гарри и Меган Маркл. Они проигнорировали пятилетие Арчи, сына пары. Как правило, представители королевской фамилии, в том числе Карл III, королева Камилла, принц Уильям и Кейт Миддлтон, выкладывают фотографию родственника, у которого день рождения, на своих официальных страницах в соцсетях, однако в этот раз они так не сделали.

Королевский писатель Том Куинн рассказал The Mirror, что Арчи упускает «довольно милые королевские традиции дня рождения». Эксперт рассказал, что монархи не дарят друг другу дорогие подарки, а соревнуются в поисках самого забавного.

«Это (дарить дорогие подарки. — NEWS.ru) было бы слишком просто и бессмысленно, поскольку у каждого члена семьи достаточно денег, чтобы купить все, что они хотят. Вместо этого, когда у кого-то день рождения, происходит королевская гонка за самым забавным и глупым подарком — Кейт, вероятно, является рекордсменом по самому забавному подарку», — рассказал Куинн.

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