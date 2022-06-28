AC: в Польше опасаются неудач Украины в Донбассе AC: в Польше опасаются, что успехи РФ в Донбассе позволят ей взять Украину под контроль

Фото: XinHua/Global Look Press

Варшава, Польша

Американский обозреватель Энтони Токарз заявил, что успехи России в Донбассе вызывают опасения в Польше. Они вызваны тем, что в перспективе под контролем Москвы может оказаться вся территория Украины, отметил журналист в статье, опубликованной журналом American Conservative.

Автор публикации сделал такие выводы после посещения Польши. Там он обсуждал ситуацию в Донбассе с местными жителями, а также с украинскими беженцами и волонтёрами.

Несмотря на восторг от поразительной щедрости жителей Польши, мои собеседники переживали из-за отсутствия у ЕС единой политики по беженцам и выражали опасения, что с ослаблением общественного интереса к конфликту большая часть Украины, если не вся страна, попадёт в руки неумолимой России, — написал журналист.

Токарз добавил, что люди, с которыми он говорил в Польше, выражали сомнения в способности ЕС принять эффективные меры на фоне неудач украинской армии в Донбассе.

Ранее стало известно, что 25 июня под контроль Луганской Народной Республики перешли города Северодонецк и Боровское, а также посёлки городского типа Вороново и Сиротино, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он уточнил, что на освобождённых территориях общей площадью в 145 квадратных километров проживает около 108 тысяч человек.