«Абстракция лицемерного «гуманизма»: на Украине ответили Триеру В СНБО Триеру предложили представить себя на месте украинца под обстрелом

Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алексей Данилов

Война — это не фильм, где актеры играют жизнь и смерть, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в своем аккаунте в Twitter (X), отвечая режиссеру Ларсу фон Триеру, осудившему передачу F-16 Киеву. Украинский военный также предложил представить себя на месте украинца под обстрелом «русских ракет».

Война — это не фильм, где актеры играют жизнь и смерть. <...> Простой совет известному режиссеру: представьте, что в его город каждый день летит российская ракета, что его отца или мать убили, внука увезли в Россию <...>. В этом случае абстракция лицемерного «гуманизма» приобретает совершенно иные черты — реальной, а не выдуманной жизни, — написал Данилов.

Данилов добавил, что за каждым живым «российским террористом» стоит мертвый украинец.

Выбор между палачом и жертвой становится трагедией, когда художник выбирает сторону палача, — резюмировал Данилов.

Ранее Триер в соцсетях подверг резкой критике решение правительства Дании о передаче ВСУ истребителей F-16. При этом он подчеркнул, что «жизни русских также имеют значение». При этом автор фильмов «Танцующая в темноте», «Меланхолия» и «Нимфоманка» обратился как к президенту Украины Владимиру Зеленскому, так и к его российскому коллеге Владимиру Путину.