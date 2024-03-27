«Абсолютный позор»: участвующим в СВО британцам пригрозили тюрьмой Полковник Кемп: участвующие в СВО жители Британии должны быть заключены в тюрьму

Фото: МО РФ

Граждане Великобритании Бен Стимсон и Эйден Миннис, которые сражаются на стороне России в конфликте с Украиной, являются абсолютным позором и предателями своей страны, заявил бывший командующий британской армией полковник Ричард Кемп. По его словам, которые приводит The Mirror, участвующие в специальной военной операции ВС РФ британцы должны быть заключены в тюрьму по возвращении на родину.

Эти двое (Стимсон и Миннис. — NEWS.ru) являются абсолютным позором и предателями, которые по возвращении в Великобританию должны быть арестованы и заключены в тюрьму, — сказал Кемп.

Представители Министерства внутренних дел Великобритании подчеркнули, что любой житель страны, который едет в зону конфликтов для «участия в незаконной деятельности», должен ожидать расследования по возвращении. Согласно британскому закону от 1870 года, гражданам запрещено вступать в вооруженные силы государства, которое находится в конфликте с дружественной Великобритании страной.

Ранее сообщалось, что начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин тайно помогает Украине с организацией боевых действий и содействует Киеву в разработке стратегии атак на военные корабли Черноморского флота РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Лондон передает Украине разведывательные данные и посылает ВСУ вооружение, тем самым фактически напрямую участвуя в конфликте.