«Абсолютное дурачество»: экс-президент Польши высказался о союзе с Украиной Экс-президент Польши Квасьневский назвал ложной информацию об объединении с Украиной

Фото: Mateusz Slodkowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Александр Квасьневский

Информация об объединении Польши с Украиной в единое государство и о создании союза двух стран является ложной, заявил бывший польский президент Александр Квасьневский. Комментируя ситуацию НСН, он отметил, что в Варшаве разговоров об этом не идет и подобная идея будет «абсолютным дурачеством».

По мнению Квасьневского, в Польше о таком союзе даже не задумываются. Экс-президент также заявил, что информацию об объединении республики с Украиной придумали в Москве.

Это ерунда, абсолютное дурачество. Это придумано Москвой, в Польше абсолютно никто не хочет ни говорить, ни думать об этом, — заявил Квасьневский.

Обозреватель издания Rzeczpospolita Томаш Гжегож Гроссе ранее заявил, что Украина могла бы войти в состав Польши для успешного противодействия России. По его словам, союз Польши и Украины даст возможность США подготовиться к более активным действиям в Тихом океане и «не распылять ресурсы», а государствам будет обеспечена стабильность и безопасность.

В январе 2023 года бывший глава польского МИД Радослав Сикорский рассказал, что власти Польши рассматривали вариант раздела территории Украины после начала специальной военной операции. По его словам, момент колебаний произошел в первые десять дней СВО.