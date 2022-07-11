«Нет шансов»: военный эксперт о контрнаступлении Киева Военный эксперт Матвийчук: у Киева нет шансов для анонсированного контрнаступления

Фото: Министерство обороны Украины

Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил NEWS.ru, что ему непонятна суть «объединенной» украинской армии, о скором контрнаступлении которой говорят в Киеве.

Более того, идущее сейчас окружение донбасской группировки ВСУ не предполагает оперативного перерыва, а группировка российских войск из Мариуполя уже выдвинулась на север в помощь действующим подразделениям, подчеркнул он. Поэтому, по мнению эксперта, ни о каком контрнаступлении в данном случае речь не идет.

Есть, конечно, некоторые попытки контратак в Харьковской области и под Николаевом, но успеха они не имеют, да и иметь не могут, так как все это делается исключительно для пропаганды, а не достижения реального результата, — уверен Матвийчук.

Ранее украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отдал военным приказ вернуть южные прибрежные территории страны, которые в настоящее время находятся под контролем Вооружённых сил РФ. Он отметил, что для этого ВСУ собирает значительные силы, которые будут оснащены западным оружием.

Вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук также рекомендовала мирным жителем покинуть южную часть Херсонской области по причине готовящегося контрнаступления, сроков которого она не обозначила.