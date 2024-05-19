«Абсолютно легально»: в ФРГ предложили сбивать ракеты России силами НАТО Эксперт Ланге: уничтожение ракет России с территории НАТО не противоречит Уставу ООН

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Перехват российских ракет над Украиной силами НАТО с территории стран — членов Альянса не противоречит Уставу ООН и международному праву, заявил в интервью Tagesschau старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге. Он предложил перехватывать российские снаряды с территории Польши, Словакии и Румынии. Ланге убежден, что благодаря этой инициативе Украина сможет переместить свою ПВО из западной части страны к прифронтовым территориям.

Согласно статье 51 Устава ООН, это было бы абсолютно легально. С точки зрения международного права это также выполнимо, — сказал он.

Ранее стало известно, что депутаты бундестага от партии канцлера Олафа Шольца СДПГ считают возможным обеспечить защиту неба над Украиной с территории стран НАТО. Член комитета бундестага по обороне Джо Вайнгартен счел недостаточным поставлять Украине системы ПВО и ракеты к ним.

Минобороны ФРГ ранее запросило у правительства дополнительные €3,8 млрд на помощь Украине. По данным издания Bild, глава ведомства Борис Писториус встретился по этому вопросу с канцлером Германии Олафом Шольцем, а в четверг — с министром финансов Кристианом Линднером. Запрос на выделение денег должен быть представлен на утверждение парламентом в июне.