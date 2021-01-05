Абрамович оплатит расходы британских врачей, борющихся с COVID-19

https://static.news.ru/photo/285063da-50fc-11eb-b2bf-fa163e074e61_660.jpg Роман Абрамович Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лондонский футбольный клуб «Челси» выразил готовность помочь Национальной службе здравоохранения Великобритании. Клуб, которым владеет российский миллиардер Роман Абрамович, будет оплачивать медикам, борющимся с коронавирусом, номера в гостинице.

Как сообщает МК.RU, «Челси» предоставит врачам номера в отеле Millennium неподалёку от стадиона «Стэмфорд Бридж» для того, чтобы они могли тратить меньше времени на дорогу и больше высыпаться. Весной 2020 года клуб аналогичным образом уже помогал британскому здравоохранению.

Как писал NEWS.ru, Романа Абрамовича заподозрили в покупке футболистов через офшорную компанию.

Занимающееся борьбой с отмыванием средств агентство в составе американского Минфина провело расследование, которое выявило факты приобретения Абрамовичем прав на футболистов, которые в итоге не перешли в состав «Челси». В частности, в документе упоминается игрок из Перу Андре Каррильо, игравший за португальские «Спортинг» и «Бенфику» и английский «Уотфорд». В 2014 году Каррильо даже сыграл против «Челси» в Лиге чемпионов, будучи игроком «Спортинга».