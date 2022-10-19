ABC: десятки танкеров с СПГ у портов ЕС не могут разгрузиться

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Десятки танкеров, загруженных сжиженным природным газом, скопились у берегов Португалии и Испании без возможности разгрузиться, поскольку хранилища Евросоюза почти заполнены, передает ABC. В основном суда прибыли из США, Перу, а также Тринидада и Тобаго — основных экспортеров СПГ из Америки.

В статье отмечается, что средний объем запасов газа в ЕС превышает 92%. В Испании этот показатель составляет 93%, в Германии (96%), во Франции (99%) и в Италии (94%). Журналисты обратили внимание, что сокращения спроса на топливо в большинстве стран, в свою очередь, приводит к общему падению цен на него.

Ранее эксперт по энергетике Владимир Демидов.Цены заявил, что цены на газ в Европе могут опустится до $900 за тысячу кубометров. Он уточнил, что снижение стоимости этого энергоресурса в начале и конце отопительного сезона является типичным. По словам эксперта, в текущий момент цены на СПГ в Евросоюзе падают, потому что его стали меньше закупать за рубежом и потому что ЕС увеличили откачку газа из хранилищ.

18 октября в ходе торгов цена газа в Европе снизилась почти до $1200 за тысячу кубометров впервые с 15 июня. Общее снижение стоимости топлива с начала дня составляло более 7%. Уменьшение цены произошло из-за приближения запасов газа в ЕС к максимуму, установления относительно теплой погоды в регионе и значительно возросшей средней доли ветрогенерации в выработке электроэнергии.