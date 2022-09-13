А ведь они играли с советским гербом на груди Группа бывших советских футбольных звезд пытается сорвать наш матч с Боснией и Герцеговиной

Фото: Борис Уткин/РИА Новости

Чемпионат Европы по футболу в Федеративной Республике Германия, 10–25 июня 1988 года. Матч сборных Советского Союза и Англии в четвертьфинале чемпионата. Игрок советской команды, нападающий Игорь Беланов

Футбольные советские украинские звезды семидесятых-восьмидесятых — среди них Олег Блохин, Анатолий Демьяненко, Игорь Беланов, Олег Протасов, Алексей Михайличенко — напрямую обратились к потенциальному сопернику футбольной сборной России, команде Боснии и Герцеговины, с требованием отменить намеченный на ноябрь товарищеский матч. Это всего лишь лишняя иллюстрация к вопросу об исторической дружбе двух братских народов.

А ведь все эти игроки выходили играть в составе еще сборной Советского Союза с серпом и молотом на груди и под красным (для кого-то — имперским) государственным флагом. Все без исключения носили звание заслуженных мастеров спорта СССР. И никто ни разу не отказался ни от советских наград, ни от иных почестей.

Да что уж там советские, канувшие в Лету времена. И Олег Блохин, и Олег Протасов уже приезжали на заработки в современную Россию. С разной степенью успеха тренировали уже российские команды. Не брезговали нашими рублями и не рассуждали о ненависти к москалям, которых-де «треба» отовсюду исключить. Причем Протасов работал даже в Ростове-на-Дону, где ныне тренирует «Кубань» Валерий Карпин. С ним некоторые наши подписанты много общались, играя в Европе.

Да, собственно, все ныне украинские спортивные ура-патриоты после распада Союза отправились на заработки в европейские страны (а кто-то, как мы видим, и в Россию), где провели значительную часть своей спортивной карьеры. И бывали, как Блохин, на Украине наездами. Предпочитая Грецию и Кипр.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Олег Блохин

Интересно другое. Тот же великий советский футболист Олег Блохин в незалежной Украине сам столкнулся с весьма своеобразной дискриминацией от сторонников чистой арийской крови «древних укров». Дело в том, что у киевских властей возникло желание назвать в честь «лучшего украинского футболиста всех времен» одну из городских улиц. Но в новых властных инстанциях эту идею похоронили, поскольку выяснилось, что у звезды зеленого поля — о ужас! — отец-то русский. А ведь до Майданов и нынешней нацистской истерии стране под трезубцем было еще далеко. Но нравы с самого начала проявлялись чисто бандеровские. Но ничего. Ныне, утершись, и Блохин — сторонник спортивной изоляции нашей страны.

Интересно, и в футбольных трусах нынешние противники российского футбола прятали известную фигу, видимо, тяжко страдая от дискриминации? Я прекрасно помню, как заполонившие отделы аппарата ЦК ВЛКСМ выходцы с Украины, перебравшиеся к нам вместе с новым первым секретарем Виктором Мироненко, с гордостью демонстрировали фотографию — не поверите! — Алексея Михайличенко с комсомольским значком на лацкане казенного олимпийского пиджака. И сколько было восторгов по поводу правильного поведения настоящего советского спортсмена.

И не так давно это было. Притом что кое-кто из тех мигрирующих функционеров перебрался в постсоветские времена аж в Канаду.

Словом, коллективный демарш бывших футболистов надо просто принять к сведению. Особенно это полезно тем нашим функционерам, что относительно недавно носились с идеей проводить совместный с Украиной футбольный чемпионат.