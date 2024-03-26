А была ли ракета? Как посол Андреев поставил Польшу на место, подробности

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Российского посла в Варшаве вызвали в МИД Польши, однако он не стал посещать ведомство. Чего требовала Варшава, почему посол отказался, что не так с сообщениями Польши о российской ракете?

Что сделал посол Сергей Андреев

Власти в Варшаве сообщили СМИ, что представитель России не явился по вызову в МИД Польши. Ему собирались заявить протест и потребовать объяснений из-за ракеты, которая якобы нарушила воздушное пространство страны.

«Посол России не прибыл в МИД», — сказал пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский.

Сам Андреев объявил, что решил не тратить время на разговоры.

«Я посчитал, что беседовать на эту тему без предъявления доказательной базы не имеет смысла, и от визита в МИД Польши отказался. <...> Предложил польским коллегам, если они того желают, направить соответствующую ноту по почте или с курьером», — сообщил дипломат.

В ответ польское СМИ RMF24 сообщило, что «польское правительство задается вопросом, надежно ли посол [России] выполняет свои обязанности».

Что за российская ракета над Польшей

Минобороны Польши заявило, что в ночь на 24 марта крылатая ракета нарушила воздушное пространство страны на 39 секунд. Военные заявили, что ракета была запущена российскими ВКС. Начальник Национального бюро безопасности Яцек Севера заявил, что «союзники Польши получили информацию об инциденте с нарушением границ НАТО вооружением РФ», как написал он в соцсети.

По утверждению Польши, объект вторгся в их воздушное пространство в районе поселка Осердув, расположенного менее чем в километре от украинской границы. Целью ракеты были объекты на западе Украины. Доказательств предоставлено не было, хотя, по утверждению польских военных, они следили за траекторией снаряда и сочли его безопасным для себя.

В Минобороны РФ не комментировали ситуацию с ракетой.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Сергей Андреев

Как оценили поступок Андреева в России

Политолог Сергей Марков горячо поддержал поступок Андреева.

«Вы ведь представляете, в какой удушающей атмосфере русофобии приходится ему работать? <...> Вот новое слово в дипломатии. Жестче с западниками надо, жестче! Это негодяи, которые выбросили все моральные принципы и ведут себя, как гопники», — объявил Марков.

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов также поддержал российского дипломата.

«Все правильно сделал!» — заявил он.

Какими шагами запомнился посол Андреев

Ранее российский посол рассказал в интервью NEWS.ru, что «работать в Польше всегда было непросто» — в особенности после 2014 года. С трудностями, по его словам, сталкиваются все русские люди, живущие в Польше, из-за «зашкаливающего уровня русофобии и упертости».

«Не могу не упомянуть нездоровое внимание спецслужб к российским дипломатам. Речь идет о массовой рассылке вербовочных предложений на личные телефоны, провокационных подходах к сотрудникам в публичных местах», — отмечал Антонов.

По данным СМИ, Антонов начал работать в качестве посла России в 1999 году в Сан-Томе и Принсипи, позже был послом в Анголе и Норвегии, а пост посла в Польше получил в августе 2014 года.

Какие ракеты пролетали над Польшей

Польша не впервые обвиняет Россию в нарушении своего воздушного пространства. Так, в конце декабря 2023 года польское оперативное командование сообщило о том, что польские воздушные границы были нарушены «неизвестным объектом». Начальник Генштаба ВС Польши генерал Веслав Кукула утверждал, что в воздушном пространстве страны оказалась российская ракета. Никаких доказательств представлено не было. По итогам осмотра района, где была замечена ракета, залетевшая в воздушное пространство со стороны Украины, польские военнослужащие не обнаружили ничего, что представляло бы угрозу.

Годом ранее, 15 ноября 2022 года, на территории Польши вблизи границы с Украиной произошел взрыв в районе села Пшеводув. Погибли два человека. Лишь спустя 10 месяцев польские правоохранительные органы признали, что на Пшеводув упала украинская зенитная ракета, которая поразила польский трактор.

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