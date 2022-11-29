Крестьяне в страхе: в полях Сербии ловят черную пантеру Дикая кошка умудряется скрываться от егерей, охотников и дронов

Фото: Jürgen & Christine Sohns/http://imagebroker.com/Global Look Press

Вот уже три недели по Сербии бродит загадочный дикий зверь, похожий на черную пантеру. Накануне огромную дикую кошку заметили в крае Воеводина — в окрестностях города Вбрас и у деревни Фекетич, сообщает сербская газета Blic. По данным издания, зверь с каждым днем продвигается на десятки километров в сторону центральной Сербии. По его следу идет целая команда из егерей, охотников и полицейских. К поискам подключили даже дроны и пушки с тепловизорами, но тщетно — пантера неуловима. Подробности — в материале NEWS.ru.

Несколько дней о предполагаемой пантере, которую впервые заметили в начале ноября, не было никаких новостей. И вот необычного зверя застал в полях тракторист Андрей Малик из сербского села Кучура. Ранним утром он ехал в соседнюю деревню Фекетич вспахать поле приятелю, когда поодаль показалось необычное существо.

Я ехал и вдруг увидел что-то черное. Сначала подумал, что это бездомная собака. Пока я доставал телефон, чтобы снять животное на видео, оно бросилось бежать. И за две секунды рвануло метров на 30! Я был шоке. Не сомневаюсь, что видел пантеру, — уверяет серб.

Видео, снятое с трактора, разошлось по Сети. На нем действительно можно разглядеть гигантскую черную кошку — точь-в-точь пантеру. Потом ее видели возле Вбраса, где она гуляла в полусотне метров от жилых домов. Местные утверждают, что на пути хищника обнаружили растерзанную собаку. Впрочем, никто пока не сообщал, что «гастролирующая пантера» разоряет крестьянские хозяйства.

Никто из нас не сталкивался с пантерой, — рассказал порталу Novosti.rs Радован Витас, член охотничьего клуба «Фазан» из деревни Сонта, где также видели зверя. — В округе не находили обглоданных скелетов зверей. Фермеры не жаловались, что их домашний скот подвергался нападению. Один человек прислал мне снимок отпечатка большой лапы. Но я сразу сказал, что это не кошачий, а собачий след.

«Никто толком не знает, откуда взялась „гастролирующая“ пантера», — признает издание. Скорее всего, это заграничная гостья, которая вовсю пользуется безвизовым режимом между Сербией и ЕС. По одной из версий, она сбежала из венгерского города Кишкунхалаш. Пантеру могли держать дома в качестве экзотического питомца — это сейчас модно. Возможно, она уже целый год бродит по пограничным лесам, вернувшись к дикой жизни, и лишь недавно стала выходить к людям.

Сербские чиновники серьезно отнеслись к угрозе после того, как 8 ноября у городка Апатин впервые обнаружили зверя, похожего на пантеру. Муниципальная природоохранная организация Vojvodinasume («Леса Воеводины») обратилась к гражданам с призывом:

Если кто-либо обнаружит черную пантеру, срочно сообщите об этом в ближайший полицейский участок. Хищник очень опасен. Берегите себя и своих близких.

Поиски пантеры при помощи дронов с камерами-тепловизорами успехами не увенчались.

Мы прочесали всю округу, исследовали лес с беспилотником. Нам встретилось много видов животных и птиц, попадались мелкие хищники. Но, к сожалению (или к счастью), не обнаружили ничего, что указывало бы на присутствие пантеры, — признал Неманья Иванович, глава инспекции по охране окружающей среды заповедника Баня-Юнакович.

Некоторые сербы вовсе не верят в существование таинственной пантеры. Петара Сладича, который первым встретил зверя близ Апатина, соседи подняли на смех.

Многие в шутку спрашивали, не пил ли я в тот день. Но я ни на минуту не сомневаюсь, что это была именно пантера! Нет другого подобного животного, у которого была бы такая же походка, такой хвост и такой окрас. Дикая черная кошка прыгала легко, как пушинка, — говорит Сладич.

Есть и другие свидетели, например, Снежана из курота Баня-Юнакович:

Я тоже видела пантеру. Она была очень спокойна и тихо шла своим путем, никого не трогала. Мне кажется, это был детеныш. Зверь явно не был голоден, иначе он бы рычал. Люди фотографировали его издалека, но он никак не реагировал, был невозмутим. Просто дошел до холма и скрылся из виду. Думаю, пантера не опасна, если не вставать у нее на пути.

Но все же местные крестьяне волнуются.

Никто точно не знает, где сейчас находится пантера. Она неутомима. И только за одну ночь способна преодолеть до 30 километров, — предупреждает сербское издание Telegraf.

А значит, сербские гастроли большой черной кошки продолжаются. Убивать ее власти не собираются. Их цель — усыпить животное и отправить в местный зоопарк, а потом уже решить, что делать с пантерой.