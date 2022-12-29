90% Львова осталось без света Мэр Львова: 90% города осталось без света

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

90% Львова осталось без света, сообщил мэр города Андрей Садовой в Telegram-канале. Он также предупредил о возможных перебоях с водой в городе. Садовой добавил, что объекты критической инфраструктуры переводят на работу от дизель-генераторов.

В городе не ходят трамваи и троллейбусы, возможны перебои с водоснабжением. Объекты критической инфраструктуры переходят на дизельные генераторы, — написал Садовой.

Он также ранее подтвердил звуки взрывов в городе, глава ОВА Максим Козицкий добавил, что в регионе работает ПВО.

29 декабря в Киеве и Киевской области прогремели взрывы. Киевская военная администрация сообщает, что сработали системы противовоздушной обороны: обломки одной из сбитых ракет упали на частный дом и припаркованный поблизости автомобиль. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

По данным Telegram-канала «Труха Украина», системы противовоздушной обороны сработали также в Чернигове, Одессе и Сумской области. По Харьковской области было выпущено шесть ракет, информацию подтвердил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.