Британка умерла от холода из-за слишком дорогого отопления

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87-летняя жительница Великобритании Барбара Болтон умерла от переохлаждения, причиной которого, как пишет The Daily Mail, стало подорожание стоимости отопления. Женщина была госпитализирована 11 декабря с переохлаждением и инфекцией органов грудной клетки, 5 января ее не стало.

В медицинской карте женщины говорится, что болезнь была связана с невозможностью позволить себе включить отопление. Помощник коронера Северного Манчестера Джули Митчелл также подтвердила, что переохлаждение ускорило смерть женщины. Правоохранительные органы начали расследование случившегося.

Ранее читатели The Times пришли в ярость, когда чиновники дали им советы по выживанию зимой. Свое недовольство они выразили в комментариях к соответствующей статье: один из читателей предрек смерть 85 тысяч пожилых британцев из-за гриппа и холодных домов, тогда как другой отметил, что людям нужны не советы, а реальная помощь в оплате счетов и покупки одежды. Еще один пользователь отметил, что счета за электроэнергию выросли с 1500 фунтов в год до 4000, и на их оплату приходится тратить сбережения, которые могут себе позволить далеко не все.