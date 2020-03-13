https://static.news.ru/photo/053c2942-6561-11ea-bfa8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр здравоохранения Франции Ольвье Веран вечером в пятницу, 13 марта, привёл обновленные данные по заболеваемости COVID-2019. За сутки в стране выявлено 800 новых случаев болезни.

Об этом сообщает «Интерфакс». Общее количество инфицированных во Франции таким образом превысило 3,6 тысяч человек. Министр отметил, что на некоторых территориях распространение вируса ускорилось.

Количество погибших от COVID-2019 во Франции к настоящему моменту составляет 79 человек. Более 150 больных находятся в тяжёлом состоянии.

Как передавал NEWS.ru, в Италии за последние сутки коронавирусной инфекцией заразились 2547 человек, умерли 250. По состоянию на вечер 13 марта общее количество случаев COVID-2019 в мире достигло 141401. Скончались 5371 человек.