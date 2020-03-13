Министр здравоохранения Франции Ольвье Веран вечером в пятницу, 13 марта, привёл обновленные данные по заболеваемости COVID-2019. За сутки в стране выявлено 800 новых случаев болезни.
Об этом
Количество погибших от COVID-2019 во Франции к настоящему моменту составляет 79 человек. Более 150 больных находятся в тяжёлом состоянии.
Как передавал NEWS.ru, в Италии за последние сутки коронавирусной инфекцией заразились 2547 человек, умерли 250. По состоянию на вечер 13 марта общее количество случаев COVID-2019 в мире достигло 141401. Скончались 5371 человек.
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