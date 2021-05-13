75% россиян назвали актуальной проблему поддельных товаров

https://static.news.ru/photo/cd59d79c-ea3e-11e9-90dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Kalaene/ZB/Global Look Press

Проблему поддельных товаров считают для себя актуальной и требуют решения властей 75% российских граждан. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование Центра развития перспективных технологий и агентства «Русопрос»

Согласно результатам исследования, проблему поддельных товаров и нелегального товарооборота считают актуальной и требующей решения со стороны государства 75,8%. Кроме того, 75,1% убеждены, что в решении данной задачи активно поможет маркировка товаров.

По мнению россиян, необходимо в первую очередь маркировать лекарства — за подобную инициативу выступили 71, 2%. Также в топ-3 входят алкоголь (60,3%) и продукты питания (55,2%).

Также определить подлинность товаров помогут просмотр официальных документов (18,4%), проверка по штрихкоду (13,9%) и маркировка на этикетке (13,3%)/

При этом у мужчин чаще всего сомнения возникают при покупке алкоголя, обуви и одежды, а у женщин — при приёме за прилавок.