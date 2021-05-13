75% россиян назвали актуальной проблему поддельных товаров

Проблему поддельных товаров считают для себя актуальной и требуют решения властей 75% российских граждан. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование Центра развития перспективных технологий и агентства «Русопрос»
Согласно результатам исследования, проблему поддельных товаров и нелегального товарооборота
По мнению россиян, необходимо в первую очередь маркировать лекарства — за подобную инициативу выступили 71, 2%. Также в топ-3 входят алкоголь (60,3%) и продукты питания (55,2%).
Также определить подлинность товаров помогут просмотр официальных документов (18,4%), проверка по штрихкоду (13,9%) и маркировка на этикетке (13,3%)/
При этом у мужчин чаще всего сомнения возникают при покупке алкоголя, обуви и одежды, а у женщин — при приёме за прилавок.