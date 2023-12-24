700 человек отправились на корпоративе Airbus с фуа-гра и омарами

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Рождественский корпоратив французской аэрокосмической группы Airbus Atlantic закончился отравлением 700 сотрудников, сообщает The Guardian. В собственном ресторане компании подавали в том числе фуа-гра, морских гребешков и омаров. На изысканном ужине присутствовали 2600 сотрудников.

По данным издания, корпоратив был проведен 14 декабря. Большинство заболело в течение 24–48 часов после него. Расследование начали органы здравоохранения. Результаты должны быть известны на следующей неделе. При этом в самой компании призвали не торопиться с выводами до окончания расследования.

Как и каждый год, мы организовали рождественский ужин для 2600 человек с участием множества местных поставщиков. <...> Люди немного поторопились с причинами. Мы обязаны хранить образцы каждого продукта, подаваемого в ресторане. Их проанализируют органы здравоохранения. Расследование продлится еще несколько дней, — сказал газет представитель компании Жан-Клод Ирибаррен.

Ранее стало известно о госпитализации девяти детей из детского лагеря «Юность» в Крыму. У несовершеннолетних выявили гастроэнтероколит и ОРЗ. Тяжелых пациентов среди госпитализированных нет. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Профильными службами проводится проверка.