Европейцы назвали виновных в росте цен на энергоносители Euroskopia: 60% европейцев винят ЕС в росте цен на энергоносители

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минимум 60% жителей Европы считают, что в росте цен на энергию виновата не Россия, а сами европейские представители. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, который в конце июля провела организация Euroskopia в девяти странах: Нидерландах, Германии, Франции, Австрии, Польше, Португалии, Греции, Испании и Италии.

Гражданам европейских стран был задан вопрос: «Кто, по вашему, ответственен за повышение цен на энергоносители?» 25% опрошенных обвинили руководство своих стран, 24% — непосредственных поставщиков энергоносителей, еще 11% — представителей Европейского союза. При этом уточняется, что ответственность на Россию возлагают лишь 28% респондентов.

Больше всего недовольны действиями Европы испанцы — 71% опрошенных обвинили в росте цен именно представителей местных властей и частные компании, в то время как на Россию ответственность возложили только 21% граждан.

Жители Нидерландов же, в свою очередь, стали лидерами по недовольству Россией: 42% респондентов обвинили Кремль в росте цен. 48% опрошенных считают, что за подорожание энергии ответственны европейские представители.

Ранее сообщалось, что Германия готова отказаться от российского газа, но для этого необходимо сократить потребление электроэнергии на 210 тераватт-часов. В качестве доказательства приводилось соответствующее исследование немецкого экономиста Рюдигера Бахмана и его коллег из института IFO и Боннского университета.