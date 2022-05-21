Пять человек пострадали при обрушении трибуны на репетиции парада в Лондоне

Фото Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пять человек получили травмы в Лондоне после обрушения зрительской трибуны на репетиции военного парада в преддверии празднования 70-летнего юбилея правления королевы Великобритании Елизаветы II, передаёт The Guardian. Отмечается, что двое были госпитализированы.

Два человека были доставлены в больницу после того, как рухнула трибуна, когда зрители встали для исполнения государственного гимна во время цветной репетиции в центре Лондона. Еще троим медики оказали помощь на месте происшествия после инцидента на Хорс-Гардс-роуд, — говорится в сообщении.

16 мая один человек погиб и ещё 85 пострадали при столкновении пассажирского и товарного поездов в Испании. Происшествие случилось у населённого пункта Сан-Бой-де-Льобрегат в провинции Барселона. Авария произошла в шесть часов вечера по местному времени, товарный поезд сошёл с рельсов и столкнулся с выезжающим со станции пассажирским составом.