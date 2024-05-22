48-летняя британка рассказала о первом в своей жизни посещении оргии

Редактор эротического журнала из Лондона Люси Ройбер рассказала New York Post о своей первой оргии, которую она посетила в 48 лет. Женщина получила приглашение на элитную секс-вечеринку Killing Kittens и сходила на нее со старой подругой, чтобы выяснить, как она будет чувствовать себя на подобном мероприятии после 16 лет моногамных отношений. В итоге она не стала присоединяться к оргии, поскольку идея секса с незнакомцами не показалась ей возбуждающей.

Меня удивило то, что я вовсе не расслабилась среди моря людей, занимающихся сексом. Я не нашла это ни возбуждающим, ни гротескным, но странно трогательным — группа энтузиастов, счастливая найти тех, кто разделяет их наклонности, — сообщила Ройбер.

По ее словам, на вечеринку прибыло множество нарядно одетых пар в смокингах и вечерних платьях. Первые несколько часов гости только танцевали и общались, а в 10 вечера открылся второй этаж особняка с комнатами для секса. Правила вечеринки запрещали гостям пользоваться мобильными телефонами, а мужчинам нельзя было подходить с предложениями к незнакомым женщинам. Инициировать общение могли только женщины.

На втором этаже Ройбер обнаружила комнату для группового секса с несколькими большими кроватями, комнату с доминатрикс, а также «комнаты пыток» для любителей БДСМ. По мере того как вечер продолжался, комнаты активно заполнялись людьми. По словам Ройбер, многие присутствующие явно пришли, чтобы прилюдно заняться сексом с постоянными партнерами, но ей самой это пришлось не по вкусу.

Ранее американка Тони Лара призналась, что отказалась от алкоголя и начала получать яркие оргазмы без лишних усилий. По словам женщины, раньше она употребляла спиртное перед свиданиями и близостью из-за волнения, однако в один момент решила отказаться от подобных напитков и обнаружила, что ее сексуальная жизнь стала ярче.

Кроме того, сообщалось, что жительница Британии вместе с мужем согласилась на секс втроем, но в постели супруг практически полностью переключился на новую партнершу. Несмотря на все извинения, она так и не смогла простить мужчину.