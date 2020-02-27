https://static.news.ru/photo/5db6b1b2-596f-11ea-abf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Киевский международный институт социологии (КМИС) провёл опрос об отношении граждан к действующему президенту страны Владимиру Зеленскому.

Исследование показало, что положительно к главе государства относятся 47% украинцев, что на 13% меньше, чем в 2019 году. Число негативно к нему относящихся, наоборот, возросло на 10% и составило 24%.

Как пишет «Интерфакс-Украина», по сравнению с предыдущим годом также стало меньше тех, кто одобряет работу Зеленского (47% вместо 62%).

Также по данным опроса, к премьер-министру Алексею Гончаруку положительно относятся 8% опрошенных, отрицательно — 33%, к председателю Верховной рады Дмитрию Разумкову — 21% положительно и 16% отрицательно.

Опрос проводился 21–25 февраля 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал, что в общероссийском голосовании по изменениям в Конституцию намерены принять участие 66% граждан страны. Точно не собираются голосовать 11% опрошенных. Не определились пока или затруднились с ответом 23% респондентов.