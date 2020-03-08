https://static.news.ru/photo/76ef042c-61f8-11ea-a95d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press

Министерство здравоохранения Бельгии сообщило о новых случаях заражения коронавирусом. В течение 8 февраля эксперты обнаружили 39 новых заболевших.

Таким образом, в стране зафиксировано 239 случаев заражения, передаёт РИА Новости. В ведомстве считают, что снижение числа выявленных заболевших связано с поведением граждан, которые прекратили поездки в потенциально опасные страны.

Ранее NEWS.ru писал, что вирус COVID-19 продолжает распространяться по миру. В настоящее время заболевание зарегистрировано в 101 стране мира. За последние сутки первые случаи заражения были зафиксированы в Болгарии, Коста-Рике, Молдавии, Французской Гвиане, на Мальдивах, Мальте, датских Фарерских островах и на французском карибском острове Мартиника.

Всего число заражённых превысило 110 тысяч человек, умерли 3,8 тысячи, выздоровели более 62 тысяч пациентов.