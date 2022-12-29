360kuai: Европе грозят масштабные отключения энергии этой зимой

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Европейским странам грозят серьезные последствия введенных ими антироссийских санкций в виде масштабных отключений электроэнергии, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на китайское издание 360kuai. По словам аналитиков, через несколько недель топлива в ЕС начнет не хватать и уже этой зимой энергокризис в европейском регионе достигнет своего пика.

Европейскому региону грозят крупномасштабные отключения электроэнергии, — пишет издание.

Обозреватели добавили, что ЕС пытается найти альтернативы российским ресурсам, от которых им пришлось отказаться. Европейские страны ищут газ и нефть по выгодным ценам, а также пытаются возродить угольные электростанции, но их усилия не оправдают себя, подчеркнули аналитики.

Европа и сама не испытывает оптимизма касательно своей энергетической безопасности без российских поставок, — пишет издание.

Энергоэксперт Игорь Юшков ранее рассказал, что ситуация на энергетических рынках в 2023 году может принести Европе дополнительные трудности из-за восстановления активности Азии. По его словам, Китай может начать перетягивать на себя большие объемы поставок газа, если он сможет окончательно восстановиться от последствий пандемии коронавируса. Специалист уточнил, что в таком случае Европе придется либо покупать газ по более высокой цене, либо сокращать его потребление.