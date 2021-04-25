«35 лет борьбы»: на Украине сообщили о развитии зоны отчуждения в Чернобыле

https://static.news.ru/photo/c593a71c-a654-11eb-8a5e-96000091f725_660.jpg Фото: Yevhen Liubimov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В понедельник, 26 апреля, исполняется ровно 35 лет со дня страшной аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Для Украины эта годовщина является напоминанием о десятилетиях борьбы с последствиями катастрофы. Об этом заявил первый заместитель министра окружающей среды и природных ресурсов страны Богдан Боруховский, слова которого приводит ТАСС.

Последствия аварии всё ещё дают о себе знать. К настоящему моменту 2,6 тысячи кв. км вокруг ЧАЭС являются непригодными для жизни. Посещать указанную территорию могут лишь представители обслуживающего персонала, а также граждане, получившие соответствующие разрешения от администрации. В том числе речь идёт о туристах, которые имеют возможность посетить эту зону при сопровождении уполномоченного сотрудника. Специалист расскажет им, где можно находиться, а где существует риск серьёзно облучиться.

Как отметил Боруховский, Украина хочет, чтобы эта территория была не зоной отчуждения, а зоной развития. Правительство спустя 35 лет борьбы с последствиями катастрофы уже задумывается о восстановлении.

Мы хотим, чтобы это была зона не отчуждения, а развития. Чтобы это была зона возрождения. Мы говорим не только о природе, но и о туризме, — заявил заместитель министра.

Глава Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Сергей Косюк, в свою очередь, сказал, что Украина должна создать вокруг станции площадку, пригодную для максимального привлечения инвесторов.

Чтобы территория, которая пока является непригодной для проживания людей, всё же использовалась с пользой, давала прибыль и возможность для роста экономики в целом, — подчеркнул он.

Косюк добавил, что специалисты Госагентства уже начали разрабатывать стратегию. Работа стартовала с создания логотипа зоны. На нём будет изображён печально известный четвёртый реактор.

Ранее генерал-майор ФСБ России в отставке Анатолий Ткачук рассказал, как после катастрофы на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года КГБ вычислял там шпионов иностранных разведок. По его словам, Запад завербовывал граждан СССР, чтобы узнать, что происходило на месте после аварии, каковы были её причины и как действует государственная система СССР в ликвидации последствий произошедшего. Тех, кто пытался добыть и передать такую информацию за рубеж, советская контрразведка смогла выявить.