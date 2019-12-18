Фото: Arma dei Carabinieri/twitter.com

В Италии карабинеры провели спецоперацию в рамках борьбы с крупной организованной преступной группировкой «Ндрангета». В результате правоохранители задержали 334 человека, в числе которых адвокаты, политики и нечистые на руку государственные чиновники.

В целом 416 человек обвиняются в вымогательствах, убийствах, отмывании денег, ростовщичестве, фиктивной регистрации собственности, уточняет ANSA.

Ранее NEWS.ru писал, что одному из боссов группировки удалось сбежать из уругвайской тюрьмы. Рокко Морабито, который входит в список самых разыскиваемых преступников Италии, прихватил с собой ещё троих заключённых. Побег был тщательно спланирован, мафиози был в сговоре с охранниками, которые открыли лестницу на чердак. Через крышу заключённые попали на территорию соседней фермы, где украли деньги у её владельцев, и исчезли в неизвестном направлении. 

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