https://static.news.ru/photo/5cb45560-2244-11ea-91ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arma dei Carabinieri/twitter.com

В Италии карабинеры провели спецоперацию в рамках борьбы с крупной организованной преступной группировкой «Ндрангета». В результате правоохранители задержали 334 человека, в числе которых адвокаты, политики и нечистые на руку государственные чиновники.

В целом 416 человек обвиняются в вымогательствах, убийствах, отмывании денег, ростовщичестве, фиктивной регистрации собственности, уточняет ANSA.

A #ViboValentia , in #Calabria , in tante regioni d'Italia ed all'estero si è palesata la forza dello Stato SGOMINANDO la #ndrangheta dei #Mancuso .

Oggi si può andare fieri della #Repubblica .

Grazie agli uomini che hanno permesso ciò. #GrazieGratteri https://t.co/FfFEo48DWs — Nicola Morra (@NicolaMorra63) December 19, 2019

Ранее NEWS.ru писал, что одному из боссов группировки удалось сбежать из уругвайской тюрьмы. Рокко Морабито, который входит в список самых разыскиваемых преступников Италии, прихватил с собой ещё троих заключённых. Побег был тщательно спланирован, мафиози был в сговоре с охранниками, которые открыли лестницу на чердак. Через крышу заключённые попали на территорию соседней фермы, где украли деньги у её владельцев, и исчезли в неизвестном направлении.