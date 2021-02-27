300 доз вакцины AstraZeneca испортили при перевозке в Эстонии

https://static.news.ru/photo/0c0ed128-78e5-11eb-aa21-96000091f725_660.jpg Фото: Josef Vostarek/Global Look Press

300 доз вакцины от COVID-19, разработанной компанией AstraZeneca, пришли в негодность после транспортировки в детскую больницу в Эстонии.

Гендиректор эстонского департамента здоровья Юллар Ланно рассказал, что при транспортировке препарата температура в контейнере должна быть от плюс 2 до плюс 8 градусов. При этом когда партия прибыла в место назначения, температура в ящике составляла плюс 10 градусов, сообщает портал Rus.err.

Транспортировкой вакцины из хранилища департамента здоровья занималась компания Magnum Logistics. В фирме заявляют, что во время перевозки в контейнере соблюдалась необходимая температура. Руководитель компании Райво Роолайд считает, что 300 доз препарата могли испортиться из-за действий медиков в детской больнице.

Поскольку сама термокоробка довольно маленькая, и когда её открывают, то температура на поверхности, разумеется, может быть значительно больше, а снизу холоднее. Но это чисто моё предположение, — отметил Роолайд.

Власти Эстонии в настоящее время пытаются установить все обстоятельства случившегося.

Ранее власти ЮАР обратились к поставщику вакцин от коронавируса с просьбой вернуть прибывшую в страну партию из миллиона доз препарата AstraZeneca и заменить их на другую вакцину, писал NEWS.ru. Причиной такого обращения стали сообщения от учёных о возможной неэффективности препарата AstraZeneca против штамма коронавируса, распространённого в Южно-Африканской Республике.