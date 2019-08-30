31 августа 1997 года в Париже погибла принцесса Диана, урождённая Диана Фрэнсис Спенсер. С 1981 по 1996 год она была женой наследника британского престола принца Уэльского Чарльза. До сих пор появляются различные конспирологические версии гибели леди Дианы в автокатастрофе. Однако и детали официального расследования, включающие пьяного водителя, скорость за 100 км/ч и преследующих автомобиль папарацци, выглядят вполне правдоподобно.

Принцесса Диана была чрезвычайно популярна в Великобритании, да и в мире. Об этом красноречиво свидетельствует опрос, проведённый в 2002 году телекомпанией ВВС по выбору ста величайших британцев. В нём Диана заняла третье место, уступив лишь Уинстону Черчиллю и малоизвестному в России персонажу — герою промышленной революции инженеру Брюнелю. Позади Дианы в списке остались Чарльз Дарвин, Уильям Шекспир, Исаак Ньютон и многие другие.