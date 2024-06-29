200 россиян стали «заложниками» аэропорта в Анталье Mash: 200 россиян застряли в аэропорту турецкой Антальи

Россияне застряли в аэропорту турецкой Антальи, информирует Telegram-канал Mash. По данным источника, двое взрослых и ребенок потеряли сознание из-за жары. Люди сидят в духоте, кондиционеры в самолете не функционируют.

Boeing 767-300 авиакомпании AzurAir должен был вылететь из Антальи в Москву в семь утра. Сначала людей держали возле гейта, потом посадили на борт. Пассажиры вынужденно разделись, стали передавать друг другу оставшуюся воду, — говорится в публикации.

Один из пассажиров заявил, что пилоты все это время не могут запустить двигатели у самолета. По его словам, один раз получилось. Самолет выехал на влетно-посадочную полосу и заглох. Внутри раскаленного воздушного судна пассажиры сидят больше часа. Экипаж на ситуацию не реагирует.

В авиакомпании AzurAir заявили, что выруливания на ВПП не было. Boeing вернулся на стоянку для допосмотра для подготовки к вылету. По данным компании, судно дозаправляют. Представители AzurAir извинились за доставленные неудобства.

Ранее в Каппадокии воздушный шар с 20 туристами, пилотом и вторым пилотом приземлился между скалами в Каппадокии. Ситуация возникла из-за ветра. Шар принадлежал компании, которая устраивает туры для туристов в городе Гереме в Невшехире.