20 человек ранены после удара ВСУ «Точкой-У» по Красному Лучу

Фото: Vadim Savitsky/Global Look Press

Тактический ракетный комплекс «Точка-У»

ВСУ нанесли удар «Точкой-У» по Красному Лучу, сообщил мэр города Сергей Рыбальченко. В результате инцидента были ранены 20 человек, сведений о погибших нет, передает Луганский информационный центр.

По предварительным данным, в больницу обратились 20 человек, получивших ранения во время обстрела, которым была оказана экстренная медицинская помощь, — сказал Рыбальченко.

Обстрел произошел вечером 16 июня. Мэр добавил, что в городе провели эвакуацию. Из зоны обстрела вывезли порядка 300 жителей, включая 44 детей.

Ранее при обстреле «Точкой-У» поселка Сватово погибли два человека, еще восемь получили ранения. Генпрокуратура ЛНР проводит проверку случившегося.

Накануне ВСУ обстреляли город Стаханов в ЛНР. В результате инцидента погибли две беременные женщины, еще 24 человека, из них восемь детей, получили ранения.