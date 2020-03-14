Министерство здравоохранения и социальных дел Великобритании выпустило обновлённые данные по ситуации с коронавирусной инфекцией в стране.
Как
Данные британского Минздрава отражают положение дел по состоянию на 9 утра по Лондону 15 марта.
Как сообщал NEWS.ru, королева Великобритании Елизавета II из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране покинула Букингемский дворец (свою официальную резиденцию) и перебралась в менее людный Виндзорский замок. Если ситуация продолжит ухудшаться, королеву и её мужа могут поместить на карантин в Сандрингемском дворце в Норфолке.
По последней информации, общее число выявленных случаев COVID-19 превысило 157 тысяч. В России подтверждено 63 случая заражения коронавирусом COVID-19. Более двух третей заражённых — жители Москвы и области.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен