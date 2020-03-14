https://static.news.ru/photo/96804d5a-66df-11ea-a73c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министерство здравоохранения и социальных дел Великобритании выпустило обновлённые данные по ситуации с коронавирусной инфекцией в стране.

Как передаёт ТАСС, число умерших от COVID-19 в Соединённом Королевстве выросло до 35 человек. За сутки скончались 14 больных. Число всех выявленных случаев инфекции выросло на 232 и достигло 1372. Всего власти страны провели около 40 тысяч тестов.

Данные британского Минздрава отражают положение дел по состоянию на 9 утра по Лондону 15 марта.

Как сообщал NEWS.ru, королева Великобритании Елизавета II из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране покинула Букингемский дворец (свою официальную резиденцию) и перебралась в менее людный Виндзорский замок. Если ситуация продолжит ухудшаться, королеву и её мужа могут поместить на карантин в Сандрингемском дворце в Норфолке.

По последней информации, общее число выявленных случаев COVID-19 превысило 157 тысяч. В России подтверждено 63 случая заражения коронавирусом COVID-19. Более двух третей заражённых — жители Москвы и области.