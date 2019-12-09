https://static.news.ru/photo/1dc0699e-1a91-11ea-9be5-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон Фото: president.gov.ua

Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что на нормандский саммит в Париже 9 декабря вместе с Владимиром Зеленским отправились 13 глав министерств и ведомств страны.

По информации «Общественного ТВ», на саммит в «нормандском формате» прибыли министр иностранных дел Вадим Пристайко, министр внутренних дел Арсен Аваков, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, первый помощник президента Сергей Шефир, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, помощник президента Андрей Ермак, советник президента Руслан Демченко, глава офиса президента Андрей Богдан и три его заместителя — Кирилл Тимошенко, Юрий Костюк и Игорь Жовква, исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Начало саммита запланировано на 18:00 мск. Перед этим Зеленский проведёт двухсторонние встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В 19:45 мск состоится итоговая пресс-конференция, после чего Зеленский встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Как ранее писал NEWS.ru, прибывшего в Париж Владимира Путина на крыльце Елисейского дворца встретил Эммануэль Макрон. После этого два национальных лидера прошли внутрь.