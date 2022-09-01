13 европейских стран остались без российского газа Еврокомиссия: 13 стран ЕС остались отрезаны от российского газа

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

13 европейских стран остались частично или полностью без поставок российского газа, заявила замглавы совета директоров Еврокомиссии по энергетике в профильном комитете европейского парламента, сообщает РИА Новости. Она указала на возрастающий риск перебоев в вопросе поставок энергоресурсов. Представитель ЕК считает, что этот риск «очень силен», однако он становится все сильнее и сильнее.

13 стран частично или полностью отрезаны от российского газа, — сообщила она.

Ранее министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что прекращение поставок газа из России может негативно сказаться на экономике страны, приведя к ее падению на 0,5%. Это, по его словам, один из рисков для энергетического сектора страны. До этого сообщалось, что «Газпром» принял решение о приостановке поставок французской компании Engie. Причиной стало отсутствие оплаты июльского газа в полном объеме.

Также стало известно, что экспорт российской нефти на мировой рынок почти достиг уровня, который был до начала специальной операции на Украине. Из-за этого страны Запада оказались в тупике после введения санкций против Москвы и отказа от поставок нефти из РФ. По оценкам издания, Россия получает в бюджет в среднем $20 млрд ежемесячно, это на шесть миллиардов больше среднего показателя за 2021 год.