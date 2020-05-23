Более 100 человек госпитализировали с COVID-19 во Франции

Генеральная дирекция здравоохранения Франции сообщила о распространении коронавируса. За последние сутки на территории страны в больницы доставили 121 пациента с COVID-19.
Всего в медицинских учреждениях находятся 17 185 заражённых пациентов,
Всего с начала эпидемии в стране госпитализировали 100 340 человек, 28 215 умерло, 64 617 выписаны.
Ранее NEWS.ru писал, что число жителей Великобритании, умерших от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), за последние сутки увеличилось на 118. Новых случаев заражения зарегистрировали 2409. За всё время пандемии медики зафиксировали 259 559 заболевших.
Добавьте наши новости в избранные источники