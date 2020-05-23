Более 100 человек госпитализировали с COVID-19 во Франции

https://static.news.ru/photo/9b649d70-9def-11ea-bd4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Global Look Press

Генеральная дирекция здравоохранения Франции сообщила о распространении коронавируса. За последние сутки на территории страны в больницы доставили 121 пациента с COVID-19.

Всего в медицинских учреждениях находятся 17 185 заражённых пациентов, передаёт РИА Новости. В реанимации находятся 1655 человек, состояние которых врачи оценивают как тяжёлое. Неделю назад таких людей было 2087.

Всего с начала эпидемии в стране госпитализировали 100 340 человек, 28 215 умерло, 64 617 выписаны.

Ранее NEWS.ru писал, что число жителей Великобритании, умерших от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), за последние сутки увеличилось на 118. Новых случаев заражения зарегистрировали 2409. За всё время пандемии медики зафиксировали 259 559 заболевших.