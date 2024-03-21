«12 лет жизни в три чемодана»: испанского репортера выслали из России El Mundo: испанского репортера Коласа выслали из России

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Россия выслала испанского репортера Ксавьера Коласа, отказав продлить его журналистскую визу, которая необходима для ведения репортажей из страны, сообщает газета El Mundo. Журналист работал на территории РФ в течение последних 12 лет. По его словам, он получил официальное уведомление необходимости покинуть страну в течение 24 часов.

Трудно внезапно положить 12 лет своей жизни в три чемодана за одну ночь и запереть дверь, зная, что на следующий день этот этаж также станет для нас запретной территорией. Но мы, корреспонденты, находимся там, где нас пускают, — заявил Колас.

Репортер подчеркнул, что не жалеет о стольких годах работы в России. По словам Коласа, он просто выполнял свои обязанности и рассказывал читателям о происходящем в стране.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев ранее заявил, что отказ послов европейских стран от встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым показывает их неуважение. По словам депутата, дипломатов необходимо выслать из страны, поскольку их пребывание в России бессмысленно. Журавлев подчеркнул, что иностранцы заняты исключительно поддержанием антироссийских настроений в обществе и выполняют, скорее, шпионскую или диверсионную работу, чем дипломатическую.