110-летняя британка поделилась рецептом долголетия Британская долгожителница Ходнетт: у меня нет мобильного телефона

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Долгожительница из Великобритании Марджори Ходнетт в свой 110-й день рождения рассказала, что для здоровой и долгой жизни она правильно питается и не пользуется мобильным телефоном, пишет MIR24.TV. Женщина родилась в 1914 году в Лондоне, работала учительницей начальных классов и уже схоронила двух мужей.

У меня нет мобильного телефона, и я не думаю, что он мне нужен. С друзьями и родственниками я говорю по проводному. И вообще предпочитаю письма. Их можно доставать и перечитывать снова и снова, это замечательное занятие, – поделилась Ходнетт.

Кроме того, она считает, что употреблять алкоголь следует только в особых случаях.

Ранее диетолог Ольга Редина перечислила продукты, которые замедляют старение. По ее словам, нужно включить в рацион продукты, богатые антиоксидантами: фрукты, ягоды, орехи, зеленый чай, темный шоколад и некрахмалистые овощи. Антиоксиданты помогают бороться со свободными радикалами, которые негативно влияют на клетки. Старение замедлят и продукты с коллагеном, который сохраняет упругость кожи. Также подойдут яйца, мясо, костный бульон, морские водоросли и рыба. Специалист посоветовала в целом придерживаться принципов здорового питания, чтобы помочь организму дольше оставаться здоровым.