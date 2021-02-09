100-летнего немца обвинили в соучастии в тысячах убийств

https://static.news.ru/photo/ea2ce8fe-6acc-11eb-9706-96000091f725_660.jpg Фото: Paul Zinken/ZB/Global Look Press

100-летнего жителя Германии подозревают в работе в концлагере Заксенхаузен во время Второй мировой войны. Мужчину обвинили в причастности к 3518 убийствам.

Как сообщает Reuters, суд города Нойруппин в настоящее время рассматривает вопрос о принятии этого дела в производство. Сам обвиняемый живёт в Бранденбурге. Правоохранительные органы считают, что он сможет принимать участие в процессе несмотря на возраст. По данным следствия, мужчина работал в Заксенхаузене с 1942 по 1945 год. Сторона обвинения настаивает, что он намеренно участвовал в убийствах и получал от них материальную выгоду.

Концлагерь Заксенхаузен построили недалеко от Берлина в 1936 году. В нём нацисты впервые провели эксперимент с убийством заключённых газом, которым позже отравили миллионы узников Освенцима.

Немецкие суды в последние годы предъявили обвинения нескольким пожилым гражданам, подозреваемым в работе в концлагерях. В частности, неделю назад статус обвиняемого присвоили 95-летнему Ирмгарду Ф., которой мог быть причастен к убийству 10 тысяч человек в концлагере Штуттгоф.

В декабре 2020 года суд в Берлине приговорил к одному году тюремного заключения 92-летнюю Урсулу Хавербек, которая только в октябре освободилась из мест лишения свободы после отбытия двухлетнего срока за отрицание холокоста, передавал NEWS.ru. Пожилую женщину осудили за размещённое в Сети в марте 2018 года видео, в котором она утверждает, что Аушвиц-Биркенау не был лагерем смерти.