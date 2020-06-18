Знакомый убитой в Москве модели рассказал о странностях стрелка

https://static.news.ru/photo/fb1699ac-b178-11ea-8403-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Мужчина, устроивший стрельбу на севере Москвы, был со странностями. Об этом рассказал знакомый убитой Елизаветы Хлюпиной.

По его словам, мужчина сильно изменился после армии, хотя его поведение не было обычным и раньше. Странности проявлялись в манере общения, спонтанных действиях, передаёт телеканал «360».

После армии как-то совсем всё плохо стало. Он стал странно выглядеть, странно одеваться. Ходил всё время в военных штанах, в футболке старой, какой-то свитер грязный-потрёпанный. Хотя раньше этого не было, — поделился знакомый погибшей.

Девушка была знакома с убийцей со школьных времён, он был младше её на год. Молодые люди не виделись несколько месяцев, и Хлюпина была уверена, что их отношения закончились.

Собеседник журналистов ответил, что у погибшей не было детей. Ранее сообщалось, что один из погибших — сын девушки.

Стрельбу в квартире на севере столицы открыл молодой парень, поссорившийся со своей девушкой. Савелий приехал выяснить отношения со своей возлюбленной Елизаветой Хлюпиной. В квартире также находились мать девушки Светлана Тивченко и её брат. Стрелок сначала убил девушку, затем её мать и ребёнка, а после свёл счёты с жизнью.

Известно, что молодой человек ранее был судим. Квартиру, в которой произошло массовое убийство, полиции пришлось брать штурмом. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. По факту случившегося Следком РФ возбудил уголовное дело об убийстве двух и более человек.

Ранее стало известно, что убитая была моделью агентства Славы Зайцева. Девушка перед смертью сама успела позвонить в полицию и сообщить о ранении.

Как писал NEWS.ru, мужчина, устроивший стрельбу на улице Приорова, имел зарегистрированные пистолет и карабин. Лицензию на оружие предполагаемый злоумышленник получил в 2020 году: в апреле — на пистолет, а в марте — на карабин.