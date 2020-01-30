https://static.news.ru/photo/5d39b2e0-4365-11ea-bff3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Угрожавшая взорвать летевший из Симферополя в Москву самолёт Антонина Полодиянцева имеет психологические проблемы. Об этом рассказали её знакомые.

По их словам, она могла расплакаться без причины и впадала в истерики. Женщина посещала фитнес-тренинги и курсы личностного роста, но постоянно бросала их, находя для этого различные причины и проблемы, передаёт Telegram-канал HUE.

Как писал NEWS.ru, самолёт авиакомпании S7, следовавший из Симферополя, приземлился в столичном аэропорту Домодедово. Пассажирка угрожала взорвать лайнер. Экипаж сообщил диспетчерам воздушной гавани, что женщина встала в проходе, взяла в руки сумку и заявила, что в ней бомба. Она не предъявила никаких требований.

По предварительным данным, нарушительницей оказалась 35-летняя Антонина Полодиянцева. Её задержали на борту,