Угрожавшая взорвать летевший из Симферополя в Москву самолёт Антонина Полодиянцева имеет психологические проблемы. Об этом рассказали её знакомые.
По их словам, она могла расплакаться без причины и впадала в истерики. Женщина посещала фитнес-тренинги и курсы личностного роста, но постоянно бросала их, находя для этого различные причины и проблемы,
Как писал NEWS.ru, самолёт авиакомпании S7, следовавший из Симферополя, приземлился в столичном аэропорту Домодедово. Пассажирка угрожала взорвать лайнер. Экипаж сообщил диспетчерам воздушной гавани, что женщина встала в проходе, взяла в руки сумку и заявила, что в ней бомба. Она не предъявила никаких требований.
По предварительным данным, нарушительницей оказалась 35-летняя Антонина Полодиянцева. Её задержали на борту,
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