Журналисты рассказали об устроившем перестрелку в Москве

https://static.news.ru/photo/9a1ff01c-af1b-11ea-8bb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Человек, который устроил перестрелку на Ленинском проспекте в Москве, в настоящий момент находится в больнице. Врачи делают ему операцию.

У мужчины огнестрельное ранение брюшной полости, передаёт Mash. По версии журналистов, стрелявшим оказался 25-летний Ратмир Галаев. Его оружием был газовый пистолет марки МР-79-9Т, который был переделан под боевое оружие.

Также медики оперируют инспектора Сергея Крылова, который пострадал в перестрелке.

Как писал NEWS.ru, стрельба произошла на Ленинском проспекте в столице. В результате ЧП пострадали два сотрудника правоохранительных органов. По предварительной информации, их состояние врачи оценивают как тяжёлое. Инцидент произошёл у гостиницы «Салют». По некоторым данным, в момент нападения стрелявший находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Сначала сообщалось, что перестрелку начал таксист, которого остановили для проверки документов. Однако позже агрегатор «Яндекс.Такси» опроверг эту информацию, сообщив, что шофёр является свидетелем по этому делу.