Журналист телеканала «Крик» пропал в Екатеринбурге

https://static.news.ru/photo/8000e656-6e1e-11eb-8b8a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге пропал журналист «Крик ТВ» Алексей Кузнецов, рассказал главный редактор канала Евгений Губко.

По его словам, мужчина вышел из офиса ночью, оставив в здании личные вещи.

Он в четверг покинул офис в 0:43. Работал ночью. Все ключи, паспорт, сумка, с которой он не расстаётся, карты все — всё это в офисе оставил. Вышел, по камерам сегодня смотрим, он в мёртвую зону вошёл, и никто больше его не видел, — рассказал он.

Губко отметил, что планирует обращаться в полицию. Он рассказал, что Кузнецов около четырёх месяцев работает на телеканале и освещает связанные со ФСИН темы, передаёт РИА Новости.

8 февраля в горах в Чечне пропала группа из 14 человек. Люди ушли в горы утром в воскресенье, 7 февраля. Они отправились на сбор черемши. В течение долгого времени не было никакой информации об их местонахождении, в итоге на место направились спасатели, в том числе кинологический расчёт. Ситуация осложнялась тем, что в зоне поисков не работает сотовая связь. Позднее спасатели нашли их живыми, писал NEWS.ru.