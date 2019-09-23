https://static.news.ru/photo/2be13f40-de18-11e9-9667-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудник службы информации URA.RU Александр Поздеев пропал в Екатеринбурге.

Мужчина выехал на работу из дома и исчез, сообщается на сайте издания. Телефоны журналиста отключены, он не поступал в городские больницы, а сотрудники ГИБДД не фиксировали аварий с участием его машины.

Руководство местного УМВД взяло ситуацию под личный контроль.