Фото: Сергей Булкин/News.ru

Тело трёхмесячной девочки обнаружено в квартире одного из домов в Великом Новгороде. Отца младенца задержали, сообщает региональное СУ СК.

По результатам доследственной проверки установлено, что в семье погибшего 14 августа ребёнка между родителями регулярно происходили конфликты, «в ходе которых допускалось в том числе рукоприкладство в отношении малолетних детей», говорится на сайте ведомства.

Действия отца ребёнка правоохранительные органы квалифицировали по статье УК «Причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего». Он задержан.

Следствие ходатайствует перед судом об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время проводится судмедэкспертиза. По её результатам будет дана окончательная квалификация действий подозреваемого.

Следствие также обратило внимание на то, что в данной семье воспитывается ещё один малолетний ребёнок, для «обеспечения сохранности жизни и здоровья которого сотрудниками СК инициировано принятие мер к временному изъятию его из семьи и помещению в медицинское учреждение».

Также следствие начало «проверочные действия в отношении должностных лиц уполномоченных социальных органов, на которых лежала обязанность по сопровождению данной семьи, своевременному принятию мер по исключению негативных последствий проживания и воспитания детей родителями».

Как писал News.ru, ранее уголовное дело об убийстве четырёхмесячного ребёнка в Красноярске взято на контроль центрального аппарата СК. Соответствующее распоряжение было отдано главой ведомства Александром Бастрыкиным.

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