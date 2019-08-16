https://static.news.ru/photo/618dabb6-c017-11e9-a3df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Тело трёхмесячной девочки обнаружено в квартире одного из домов в Великом Новгороде. Отца младенца задержали, сообщает региональное СУ СК.

По результатам доследственной проверки установлено, что в семье погибшего 14 августа ребёнка между родителями регулярно происходили конфликты, «в ходе которых допускалось в том числе рукоприкладство в отношении малолетних детей», говорится на сайте ведомства .

Действия отца ребёнка правоохранительные органы квалифицировали по статье УК «Причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего». Он задержан.

Следствие ходатайствует перед судом об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время проводится судмедэкспертиза. По её результатам будет дана окончательная квалификация действий подозреваемого.

Следствие также обратило внимание на то, что в данной семье воспитывается ещё один малолетний ребёнок, для «обеспечения сохранности жизни и здоровья которого сотрудниками СК инициировано принятие мер к временному изъятию его из семьи и помещению в медицинское учреждение».

Также следствие начало «проверочные действия в отношении должностных лиц уполномоченных социальных органов, на которых лежала обязанность по сопровождению данной семьи, своевременному принятию мер по исключению негативных последствий проживания и воспитания детей родителями».

Как писал News.ru, ранее уголовное дело об убийстве четырёхмесячного ребёнка в Красноярске взято на контроль центрального аппарата СК. Соответствующее распоряжение было отдано главой ведомства Александром Бастрыкиным.