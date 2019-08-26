Прокуратура Свердловской области начала проверку после публикации материала о пациентке в поликлинике города Краснотурьинска, которая добиралась до кабинета врача ползком. Об этом заявили в пресс-службе надзорного ведомства.
Инцидент произошёл 22 августа в поликлинике Краснотурьинска, куда пациентку одной из больниц привезли для флюорографии, передаёт
После прохождения обследования сотрудница больницы оставила пациентку и пошла в кабинет флюорографии, чтобы забрать снимки. Она попросила подождать, но, когда вышла, увидела, что пациентка ползком передвигается к кабинету флюорографии, после чего она уже эту пациентку увезла обратно в больницу, — цитирует агентство представителя прокуратуры региона.
Надзорное ведомство в настоящее время выясняет все обстоятельства инцидента, начата проверка на предмет доступности инфраструктуры и качества оказания медпомощи.
Видео с женщиной, которая ползёт по полу по коридору медицинского учреждения, опубликовало сообщество «Жизнь Краснотурьинска» в соцсети «
Как писал News.ru, в Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, эта ситуация требует незамедлительной реакции региональных властей. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заверил, что держит ситуацию на контроле и собирает все сведения по проблеме.