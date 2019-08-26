https://static.news.ru/photo/135ae2a0-c81f-11e9-8d24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Прокуратура Свердловской области начала проверку после публикации материала о пациентке в поликлинике города Краснотурьинска, которая добиралась до кабинета врача ползком. Об этом заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

Инцидент произошёл 22 августа в поликлинике Краснотурьинска, куда пациентку одной из больниц привезли для флюорографии, передаёт РИА Новости .

После прохождения обследования сотрудница больницы оставила пациентку и пошла в кабинет флюорографии, чтобы забрать снимки. Она попросила подождать, но, когда вышла, увидела, что пациентка ползком передвигается к кабинету флюорографии, после чего она уже эту пациентку увезла обратно в больницу, — цитирует агентство представителя прокуратуры региона.

Надзорное ведомство в настоящее время выясняет все обстоятельства инцидента, начата проверка на предмет доступности инфраструктуры и качества оказания медпомощи.

Видео с женщиной, которая ползёт по полу по коридору медицинского учреждения, опубликовало сообщество «Жизнь Краснотурьинска» в соцсети « Одноклассники ». Автор материала указал, что пациентку оставили сопровождавшие её медработники.

Как писал News.ru, в Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, эта ситуация требует незамедлительной реакции региональных властей. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заверил, что держит ситуацию на контроле и собирает все сведения по проблеме.