Жительница Дагестана переволновалась в день своей свадьбы и умерла

https://static.news.ru/photo/f94dfbe2-f2c3-11ea-9231-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Невеста умерла в день собственной свадьбы в селе Мургук в Дагестане. Об этом рассказали в местном Следственном комитете.

Инцидент произошёл 5 сентября, передаёт «Москва 24». Женщина переволновалась и купила в аптеке лекарство для успокоения. Однако после приёма препарата ей стало хуже. Она поступила в больницу, где скончалась.

В настоящий момент следователи проводят доследственную проверку, после которой будет принято процессуальное решение. Эксперты выясняют обстоятельства случившегося, назначена судмедэкспертиза.

Ранее NEWS.ru писал, что свадебный банкет, проходивший 11 июля в одном из ресторанов на юге столицы, закончился трагедией. Девушка, вышедшая в этот день замуж, скончалась во время праздника.