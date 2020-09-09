Жительница Дагестана переволновалась в день своей свадьбы и умерла

Невеста умерла в день собственной свадьбы в селе Мургук в Дагестане. Об этом рассказали в местном Следственном комитете.
Инцидент произошёл 5 сентября,
В настоящий момент следователи проводят доследственную проверку, после которой будет принято процессуальное решение. Эксперты выясняют обстоятельства случившегося, назначена судмедэкспертиза.
Ранее NEWS.ru писал, что свадебный банкет, проходивший 11 июля в одном из ресторанов на юге столицы, закончился трагедией. Девушка, вышедшая в этот день замуж, скончалась во время праздника.
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