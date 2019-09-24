https://static.news.ru/photo/fcaa0ef8-ded7-11e9-884b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Два человека погибли в результате возгорания на балконе жилого дома в городе Раменское Московской области.

Также в результате ЧП пострадал шестилетний ребёнок. В настоящий момент он отправлен в больницу, его жизнь в безопасности, сообщил источник News.ru.

Пожар возник в личных вещах, его площадь составила пять квадратных метров. Сотрудникам МЧС удалось справиться с огнём.

Ранее News.ru писал, что один человек пострадал в Москве в результате возгорания скутера. Мужчину госпитализировали в одну из столичных больниц. Транспортное средство загорелось, когда владелец заправлял его топливом.