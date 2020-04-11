Жители Петербурга убили друга и выбросили тело из окна

https://static.news.ru/photo/f2cb85c4-7c25-11ea-8292-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили возле одного из общежитий Санкт-Петербурга тело мужчины с признаками насильственной смерти. Выяснилось, что его выбросили с 13-го этажа в ковре.

По данным следствия, два брата поссорились с мужчиной и затем убили его. После этого они попытались скрыть следы преступления, говорится на сайте местного СУ СК.

В настоящий момент предполагаемых преступников обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью.

Ранее NEWS.ru писал, что пандемия коронавируса в мире существенно увеличила число случаев домашнего насилия. В зависимости от страны этот показатель достигает 65%. Мировые правительства и правозащитные организации ищут новые способы, с помощью которых жертвы смогут рассказать о своей ситуации в условиях изоляции. Один из них — использование кодовых слов в аптеках.