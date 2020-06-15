Жители Петербурга пили пиво на коне Аничкова моста и повредили памятник

https://static.news.ru/photo/cda0170a-af11-11ea-92a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неизвестные повредили статую коня на Аничковом мосту в Санкт-Петербурге. Молодые люди забрались на скульптуру и начали пить там пиво.

В результате они повредили уздечку коня, передаёт ТАСС. В местном МВД подтвердили повреждение и сообщили о начале проверки.

В Государственном музее городской скульптуры рассказали, что специалисты не могут оценить повреждения по фотографиям.

Реставраторы поедут на место, осмотрят сегодня вечером или завтра рано утром, — отметила представитель организации.

Скульптуры Аничкова моста уже подвергались нападениям вандалов. Люди часто забираются на них и повреждают элементы.

Композиции были установлены на мост в 1841 году. Их автором стал Пётр Клодт. Скульптуры впечатлили императора Николая I, который приказал сделать с них копии и подарить прусскому и сицилийскому королям Фридриху Вильгельму I и Фердинанду II.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Великобритании планируют ужесточить наказание за осквернение военных мемориалов. При утверждении законопроекта вандалам может грозить тюремный срок до 10 лет. Причиной стали демонстрации сторонников правых движений и антифашистов, на которых вандалы повреждают скульптуры.