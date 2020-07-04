Жители Белгорода бросили ребёнка в машине в жару

https://static.news.ru/photo/7344fdde-be0c-11ea-918b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Родители оставили ребёнка, возраст которого не больше года, в закрытом автомобиле при температуре +37 градусов в Белгороде. Малыша пришлось доставать спасателям.

Полицию вызвали очевидцы, говорится в Telegram-канале «Жесть Белгород». Сотрудники МЧС разбили стекло автомобиля и помогли ребёнку.

Позже на место ЧП пришёл отец, который начал возмущаться из-за разбитого стекла машины. Младенца увезли на скорой, его здоровью ничего не угрожает.

Ранее NEWS.ru писал, что прохожие обнаружили тело ребёнка в машине на окраине Симферополя. Рядом с автомобилем без сознания лежала мать мальчика. По версии следствия, женщина забрала семилетнего сына у своего мужа. По неустановленной причине она убила ребёнка, нанеся ему колющие раны. Подозреваемая была госпитализирована с передозировкой наркотиками.