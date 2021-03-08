Житель Северной Осетии застрели жену и покончил с собой

https://static.news.ru/photo/95022444-800b-11eb-b57c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина застрелил свою жену в Северной Осетии. После этого он совершил самоубийство, сообщили в местном СУ СК.

Инцидент произошёл в частном доме в городе Алагир, передаёт РИА Новости.

В ночь на 8 марта в одном из частных домовладений в городе Алагире мужчина <...> убил свою жену, — рассказали в ведомстве.

Оба супруга погибли на месте. В настоящий момент следователи завели уголовное дело по статье об убийстве и проводят по нему следственные действия.

Накануне житель Нижнего Новгорода застрелил свою жену в ходе ссоры. После этого он совершил самоубийство. 40-летний мужчина несколько раз выстрелил из пистолета в 37-летнюю жену, которая скончалась на месте.

По предварительным данным, причиной ЧП стала ссора на фоне бракоразводного процесса.

Позднее на странице убийцы в соцсети «ВКонтакте» появился отложенный пост с прощальным посланием, где он говорит, что «гордыня содрала обоих». Следователи считают, что убийство и и самоубийством нижегородец решил помешать бракоразводному процессу. У пары осталась маленькая дочь. Кто займётся её воспитанием, пока неизвестно, писал NEWS.ru.