Житель Северной Осетии застрели жену и покончил с собой

Мужчина застрелил свою жену в Северной Осетии. После этого он совершил самоубийство, сообщили в местном СУ СК.
Инцидент произошёл в частном доме в городе Алагир,
В ночь на 8 марта в одном из частных домовладений в городе Алагире мужчина <...> убил свою жену, — рассказали в ведомстве.
Оба супруга погибли на месте. В настоящий момент следователи завели уголовное дело по статье об убийстве и проводят по нему следственные действия.
Накануне житель Нижнего Новгорода застрелил свою жену в ходе ссоры. После этого он совершил самоубийство. 40-летний мужчина несколько раз выстрелил из пистолета в 37-летнюю жену, которая скончалась на месте.
По предварительным данным, причиной ЧП стала ссора на фоне бракоразводного процесса.
Позднее на странице убийцы в соцсети «ВКонтакте» появился отложенный пост с прощальным посланием, где он говорит, что «гордыня содрала обоих». Следователи считают, что убийство и и самоубийством нижегородец решил помешать бракоразводному процессу. У пары осталась маленькая дочь. Кто займётся её воспитанием, пока неизвестно, писал NEWS.ru.